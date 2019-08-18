وكيل مأرب يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد المكاتب الخدمية

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - مأرب

تفقد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات، الصحة العامة والسكان، والنقل في اليوم الاول للدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى.



واطلع الفاطمي على خطة مكتب الخدمة المدنية لمتابعة مستوى الالتزام بالدوام الرسمي عقب اجازة العيد في المكاتب ووحدات الخدمة الحكومية في عموم مديريات المحافظة.

Advertisements

وتوجهت فرق الرقابة والتفتيش على الدوام الرسمي الى مكاتب ووحدات الخدمة بالمحافظة لرفع تقارير عن مستوى انضباط الموظفين في اليوم الاول للدوام.

كما تفقد الفاطمي ومعه مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات سعود اليوسفي ، مستوى الاداء والالتزام بالدوام الرسمي في مكتب الصحة العامة والسكان ..مشيدا بجهود كوادر وإدارات المستشفيات والمرافق الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين طوال العام وخلال الاجازات والعطل الرسمية.

واطلع الفاطمي خلال زيارته لمكتب النقل على خطط تنظيم النقل من والى المحافظة التي نفذها المكتب بما يسهم في راحة وسلامة الزوار والمغادرين للمحافظة .

كما وجه الفاطمي مكتب الخدمة المدنية بتفعيل الجزاءات والخصومات على المتغيبين واستمرار نزول فرق الرقابة على الدوام من أجل تحسين مستوي الاداء وتقديم الخدمات بأفضل صورة.