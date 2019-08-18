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قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة 

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اليمن العربي-صعدة 0 تبليغ

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قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قوات الجيش تحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة 

كتب

الخليج 365-صعدة

تمكنت قوات الجيش من تحرير مناطق جديدة في مدينة باقم شمال محافظة صعدة.

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وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، وفق موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، إن "قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن".

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني، قطعت خطوط إمداد مليشيا الحوثي المتمردة، إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

وأوضح العميد القشائي، أن قوات الجيش الوطني، تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية المتمردة.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

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