الكثيري يطلع على سير اعمال الترتيبات لفتح فروع للتعليم الجامعي و المهني والتقني والصحي بالقطن
الأحد 18 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، على اعمال الترتيبات والتجهيزات بالمجمع الاكاديمي المهني بمديرية القطن الخاص بفتح فروع لعدد من مؤسسات التعليم الجامعي و المهني والتقني والصحي للعام 2019 – 2020 م بدعم من السلطة المحلية بالوادي والصحراء .
واستمع الوكيل الكثيري من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب خلال زيارته للمبنى ، الى شرح عن سير اعمال التجهيزات بمبنى المعهد التقني الزراعي البيطري بالقطن و الذي ساهم الصندوق السعودي لتنمية واعمار اليمن في تجهيزه بالتجهيزات الفنية .
و تتمثل الاقسام المقترح فتحها بفرع مديرية القطن في " قسمي اللغة العربية والدراسات الاسلامية بكلية التربية ، و الزراعي والبيطري بالمعهد التقني الزراعي البيطري ، و نظم معلومات ادارية بكلية المجتمع ، و مساعد طبيب و تمريض عام بمعهد العلوم الصحية " .
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