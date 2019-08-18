الكثيري يطلع على سير اعمال الترتيبات لفتح فروع للتعليم الجامعي و المهني والتقني والصحي بالقطن

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ، على اعمال الترتيبات والتجهيزات بالمجمع الاكاديمي المهني بمديرية القطن الخاص بفتح فروع لعدد من مؤسسات التعليم الجامعي و المهني والتقني والصحي للعام 2019 – 2020 م بدعم من السلطة المحلية بالوادي والصحراء .



واستمع الوكيل الكثيري من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب خلال زيارته للمبنى ، الى شرح عن سير اعمال التجهيزات بمبنى المعهد التقني الزراعي البيطري بالقطن و الذي ساهم الصندوق السعودي لتنمية واعمار اليمن في تجهيزه بالتجهيزات الفنية .

و تتمثل الاقسام المقترح فتحها بفرع مديرية القطن في " قسمي اللغة العربية والدراسات الاسلامية بكلية التربية ، و الزراعي والبيطري بالمعهد التقني الزراعي البيطري ، و نظم معلومات ادارية بكلية المجتمع ، و مساعد طبيب و تمريض عام بمعهد العلوم الصحية " .