أبرز عناوين الخليج 365 الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها الأحد 18 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 18 أغسطس/ آب 2019، وهي كالتالي:

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