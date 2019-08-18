مليشيا الإخوان تهاجم مواقع للجيش الوطني جنوب تعز

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر محلية، أن ميليشيات الإخوان شنت هجوماً على مواقع الجيش الوطني في تعز.

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وذكرت المصادر، أن ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح، تقوم بإشعال الوضع مجدداً بمنطقة بالبيرين في مديرية المعافر جنوب تعز بعد رفضها للتهدئة المقترحة.

ولفتت المصادر، إلى أن قائد القوات الخاصة والمكلف من محافظ تعز جميل عقلان، قام بعرض التهدئة على ميليشيات الإخوان وسحب قواتها، لكنها رفضت ذلك.

وأشارت إلى أن ميليشيات الإخوان في محاولة منها لإشعال الوضع في تعز تقوم حالياً بشن هجوم عنيف على مواقع الجيش الوطني في تعز.