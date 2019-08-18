اليمن تدين الحادث الارهابي على مسفاة الشيبة جنوب شرق المملكة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة ارشيفه

كتب الخليج 365

عبرت الجمهورية اليمنية عن ادانتها للحادث الارهابي الذي استهدف مصفاة الشيبة جنوب شرق المملكة.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان لها : أن استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة ، هو عمل إرهابي يأتي خدمة للمشروع الإيراني التخريبي ويعد من الأعمال المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة والتي تتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

وتجدد الوزارة تأييدها لحق الملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أراضيها وأمنها القومي.