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مقتل مواطن وإصابة طفل برصاص حوثي راجع في محافظة إب
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
لقي مواطن مصرعه في محافظة إب وسط البلاد برصاص راجع وأصيب طفل إصابة بالغة في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.
وأكد مصدر محلي أن المواطن صادق محمد عبدالملك الجعفري، قتل بعد إصابته البالغة برصاص راجع بالرأس وسط مدينة إب .
وبحسب المصدر تم نقل المواطن بعد إصابته لأحد المستشفيات وظل منذ مساء أمس وحتى اليوم ليفارق الحياة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.
وينتمي المواطن القتيل إلى مديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من إصابة طفل إصابة بالغة برصاص راجع أثناء إطلاق قيادي حوثي النار بكثافة في عرس بأحد الأحياء السكنية بمدينة إب.
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