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مليشيا الحوثي تشيع لواء في محافظة إب وسط إجراءات مشددة

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اليمن العربي-خاص 0 تبليغ

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مليشيا الحوثي تشيع لواء في محافظة إب وسط إجراءات مشددة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مليشيا الحوثي تشيع لواء في محافظة إب وسط إجراءات مشددة

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الخليج 365-خاص

قالت مصادر خاصة اليوم الاحد، إن مليشيا الحوثي في محافظة إب شيعت اللواء اسماعيل عبدالقادر سفيان، وكيل محافظة إب المعين من المليشيا وسط اجراءات مشددة.

وكان سفيان قد قتل في اشتباكات مع مناصلين للواء السقاف مدير امن محافظة إب في اشتباكات بينية قبل شهرين.

وذكرت المصادر إن مليشيا الحوثي نقلت جثة سفيان من ثلاجة مستشفى الثورة الى مقبرة جوبلة في خط الثلاثين وسط اجراءات حوثية امنية مشددة في شوارع المدينة.

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