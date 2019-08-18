- 1/2
- 2/2
مليشيا الحوثي تشيع لواء في محافظة إب وسط إجراءات مشددة
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-خاص
قالت مصادر خاصة اليوم الاحد، إن مليشيا الحوثي في محافظة إب شيعت اللواء اسماعيل عبدالقادر سفيان، وكيل محافظة إب المعين من المليشيا وسط اجراءات مشددة.
وكان سفيان قد قتل في اشتباكات مع مناصلين للواء السقاف مدير امن محافظة إب في اشتباكات بينية قبل شهرين.
وذكرت المصادر إن مليشيا الحوثي نقلت جثة سفيان من ثلاجة مستشفى الثورة الى مقبرة جوبلة في خط الثلاثين وسط اجراءات حوثية امنية مشددة في شوارع المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تشيع لواء في محافظة إب وسط إجراءات مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.