غلاب: شبكات قطر الإعلامية تمارس الدجل وتخدع نفسها والناس الأحد 18 أغسطس 2019 نجيب غلاب كتب Advertisements الخليج 365 قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلابـ، إنه عندما تجد الشبكات القطرية وذبابها يسيرون وفق نسق تحليلي واحد لخبر ما وكأنه خرج من مشكاة واحدة تأكد أنها دعاية سوداء ولا علاقة له بالواقع.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: يخترعون قصة في سياق احداث ويتحول الافتراء عبر التحليل إلى حقيقة يصدقها جمهورهم والقطيع ويصبح عقيدة سياسية. ولفت رئيس مركز الجزيرة إلى أنهم يمارسون الدجل ويخدعون أنفسهم والناس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلاب: شبكات قطر الإعلامية تمارس الدجل وتخدع نفسها والناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.