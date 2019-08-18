خبراء امريكيون :احداث عدن فضحت حقيقة التمسك السعودي بالشرعية في اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
تتواصل ردود الفعل حول التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة عدن والتي اثبتت زيف ادعاءات التحالف السعودي بما تسمية بالشرعية من أجل تبرير عملياتها العسكرية في اليمن.
وقال بيتر سالزبري، الخبير الامريكي في الشؤون اليمنية إلى أن “التطورات الأخيرة في عدن تظهر بوضوح أن رئاسة هادي رمزية أكثر من أي شيء، مؤكداً أن مسألة تمسك التحالف بشرعية الدولة ماهو الا وسيلة لتحقيق مصالحها في اليمن أكثر من تمسكها بالجوانب العملية للحكم .
ويؤكد أن سماح هادي للمملكة التي تقود التحالف في اليمن منذ شهر مارس 2015 باتخاذ القرارات بدلا عنه كان هو السائد خلال الفترة الماضية، ويقول سالزبري في هذا الصدد إن بقاءه في الرياض “يعطي غطاء قانونيا لتدخل التحالف” في اليمن.
الباحث في معهد “تشاتام هاوس” فارع المسلمي، يرى من جانبه، أن هادي الذي فر من عدن ويقيم حاليا في السعودية هو رئيس “غائب عن الواقع وغائب عن الأرض”.
وأشار المسلمي إلى أن حكومة هادي تمر حاليا “بتفتت غير مسبوق” في ظل غياب هادي عن الساحة، ورغبة الانفصاليين بتحويل سيطرتهم العسكرية في عدن إلى “واقع سياسي” مشيراً الى نجاحهم في تقويض سلطة هادي في الجنوب.
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