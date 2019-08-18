المنظمة العربية لحقوق الإنسان توجه دعوتها للسودان بسحب قواته من اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قوى الحرية والتغيير إلى العمل السريع من أجل سحب القوات السودانية المقدر عددها 30 ألفا منهم أطفال في العدوان على اليمن.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته السبت على موقعها الرسمي أن النظام السوداني منذ عام 2015 جند أطفالا ورجالا مقابل المال للاشتراك في حرب تسببت بأسوأ كارثة إنسانيه في العالم ، ورغم قيام ثورة في السودان تطالب بالحرية والعدالة أصر المجلس العسكري على بقاء هذه القوات.
وعبرت المنظمة عن استنكارها الشديد لأن الإتفاق المبرم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لم يتضمن أي بنود بسحب القوات السودانية من اليمن رغم التقارير التي تتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها هذه القوات بحق الشعب اليمني.
وبينت المنظمة أنه من غير المعقول أن تسعى ثورة إلى حكم مدني وديمقراطي في موطنها بنزع صلاحيات الحكم من الجيش بينما تشارك قوات عسكريه من هذا البلد في السيطرة على مقدرات شعب آخر وتنكل به.
وأشارت المنظمة أن سبب هذا الإنحراف هو تركيز قوى الثورة على الشأن الداخلي السوداني دون الاهتمام بأنشطة وعلاقات المجلس العسكري مع بعض الدول التي تقمع شعوبها ولعبت دورا في إجهاض ثورات الربيع العربي وحاولت وأد الثورة السودانية.
وأكدت المنظمة أنه منذ اللحظة التي توقع فيه قوى الثورة على الاتفاق مع المجلس العسكري لن تقتصر مسؤولية الجرائم التي ترتكبها هذه القوات على المسؤولين في الجيش إنما أيضا على المدنيين المشاركين في إدارة البلاد بموجب الاتفاق كون الجرائم المرتكبة ذات طابع مستمر.
وكانت قوى واحزاب سودانية منضوية في تحالف المعارضة طالبت المجلس العسكري بضرورة سحب القوات السودانية من اليمن.
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