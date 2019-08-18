اللقاء المشترك يؤيد قائد الثورة ويبارك استهداف حقل الشيبة السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
رحبت أحزاب اللقاء المشترك بخطاب السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة حول المستجدات السياسية والعسكرية وباركت الجهود المبذولة بشأن فتح عدد من القنوات الدبلوماسية مع عدد من الدول في ظل العزلة التي تفرضها دول العدوان على اليمن منذ 26 مارس 2015م.
كما وقفت أمام العملية الهجومية الكبرى “عملية توازن الردع الأولى” التي نفذها سلاح الجو المسير في العمق السعودي مستهدفة حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو صباح السبت هذا مباركة هذه العملية التي جاءت في إطار الرد المفاجى على استمرار العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات اللتين ترتكبان أبشع المجازر بحق اليمنيين.
واعتبرت أحزاب المشترك هذه العملية النوعية في سياق الأهداف المشروعة، داعية أنظمة تحالف العدوان لفهم الرسالة مبكرا ووقف عدوانها وحصارها والكف عن عرقلة العملية السياسية ورفع يدها عن التدخل في اليمن وممارسة الوصاية عليه.
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