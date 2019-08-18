شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن خوفا من ”الفضيحة” انتحار ثلاث شقيقات مراهقات في السعودية في عمر الزهور لسبب لا يخطر على بال .. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الجمعة، خبرانتحار ثلاث اخوات بنات مبارك هذال ال ابو سباع في المملكة العربية السعودية، في وقت تعددت الروايات حول سبب اقدامهن مجتمعات على ذلك ما بين عنف والدهن وقيامهن بلعب تطبيق "ببجي" أو قيام الشغالة بتسميمهن.

وقال الناشطة هديل عبر حسابها الشخصي حول الواقعة التي جرت قبل يومين : "3 خوات جبرهن ابوهن يتزوجون، شيبان ورفضوا وعوقبوا بالحبس بالبيت والحرمان من كل شيء ومغطين على الموضوع انو عشان لعبة بوبجي ، الحادثة قبل أمس في وادي الدواسر".

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وكتب الناشط البدر عبر موقع تويتر حول خلفية ما جرى من موت الفتيات الثلاثة الشقيقات : "سمعت ان سبب الحادثة ان الأب كان معنف بناته، والله ماعرف كيف بيقابل رب العالمين لما يسئله عن ثلاث زهرات ماتوا بسبب قهر وغبن وحياة تعيسة". بحسب تعبيره.

ونفت إحدى الناشطات اقدامهنالاخوات الثلاثة على الانتحار بسبب لعبة ببجي، وكتبت : "قبل امس فيه 3 بنات بوادي الدواسر انتحرن، شنقا في منزلهن بسبب ظلم أبوهن لهن"، موضحة أنه كان يحرمهن من كل شيء. وفقا لها.

وأضافت : "ماكانوا يطلعون ولا يشوفون احد، سبب انتحارهن ان ابوهم حاول يزوجهن غصب عنهن بثلاث شيبان، البنات رفضن لكن ابوهن زوجهن غصب (..) زبدة الموضوع الناس قاعد تطبع اشاعة انهم منتحرات بسبب ببجي".

وفي رواية مشابهة، ذكرت إحدى المتابعات للموضوع : "يضحكوني حقين الواتس اي شيء يصير يحطونه في بجي، يعني مو معقوله بنات اعمارهم فوق ?? بينتحرون عشان لعبه، مو طبيعيين حقين الواتس تجيهم انهيارات عصبيه اذا شافوا العالم لاهيه بشي وما يطلعون اشاعه".

بدوره ذكر السمح ال كشيف : "غير صحيح، البنات ماتوا مسممين وليس مشنوقين والتحقق مستمر مع الشغالة، وهم بنات مبارك هذال ال ابو سباع الله يخلف عليه والاتهام موجه للشغال وحسبي الله ونعم الوكيل".

وفي سياقٍ متصل، كشف أحد المتابعين لهذه القضية أن "تشريح مستشفى وادي الدواسر ذكر انهن متوفيات بخنق ولسن مقتولات بسبب لا توجد بهن اثار وخيمه يدل على انهن تعرضن للضرب او القتل من طرف اخر مما يرشح المستشفى ان هذي الحالات حالة انتحار والجثث موجوده في مستشفى وادي الدواسر الآن ويوجد خبراء من الرياض للتأكيد".