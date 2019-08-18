شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ما لم تتناقله وسائل الإعلام .. الداعية السعودي ‘‘المغامسي’’ يفجر مفاجأة بشأن ‘‘تفجير حقل الشيبة’’ .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements ال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن الكثيرين يتربصون بالمملكة، حيث أراودا أن يفسدوا فرحة الانتهاء من موسم الحج بنجاح، فاصطنعوا التفجيرات بحقول النفط.

وكتب المغامسي على حسابه في تويتر : " السعودية اليوم هي معقل العروبة وموئل الإسلام ومحاولة التعرض لترابها وقادتها وشعبها محاولة يائسة وصفقة خاسرة ، سلِمَ الحجاج وأثنوا خيراً ، فاغتاظ العُداة وأرادوا شرا ، فكانت محاولة تفجير حقل الشيبة نفثة مصدور ، وَمَكْرٌ سيحيق بأهله". وعن دور السعودية في تقديم الخدمات في الحج قال أيضا : " شرفتُ ظهر اليوم السبت في منزلي باستقبال فضيلة مفتي موسكو ، وعددا من رجال العلم والقانون والأعمال بروسيا القادمين للحج ، وقد أثنى الجميع على الجهود المباركة لبلادنا الغالية نحو حجاج بيت الله الحرام ، وبعد الغداء كان اللقاء معهم في مكتبتي العلمية".

وبحسب ما نقلت رويترز اليوم السبت، عن مصدر سعودي فإن إنتاج النفط الخام والعمليات في حقل "الشيبة" شرق المملكة، لم يتأثرا بعد هجوم حوثي مزعوم.

وأضاف المصدر أن أضراراً طفيفة للغاية لحقت بمحطة للغاز نتيجة للهجوم، مؤكداً أنه تمت السيطرة على حريق وإخماده.

و نفى المصدر السعودي أن يكون هناك أي تأثير للهجوم أو أنه أسفر عن إصابات بين الموظفين، مرجحا تنفيذه عن طريق 3 طائرات مسيرة.

كما نقلت الوكالة عن شركة أرامكو السعودية أن فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود هذا الصباح في منشأة للغاز في الشيبة، مؤكدة أنه لا إصابات ولا تعطيل للعمليات النفطية.

وتثار الكثير من الشكوك حول لجوء إيران لوكلائها في المنطقة لشن الهجمات في المناطق البعيدة عن الحدود مع اليمن على أن يتبناها الحوثيون.

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