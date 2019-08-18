شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: 10 طائرات حربية تهاجم شركة أرامكو السعودية .. وقناة إخبارية تكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، يوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله في بيان، اليوم السبت "سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن"، متابعا "عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

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وأضاف سريع "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل"، مهددا "نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان... بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو".

ولفت المتحدث "نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت".