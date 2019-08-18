شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور اسم ‘‘سما المصري’’ في الحرم .. ونشر (صور فاضحة) تستعرض لحمها أمام الجماهير.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - على غير العادة نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، صورة لورقة بها دعاء، تلقته من أحد أصدقائها الذي كان يؤدي مناسك الحج في المملكة العربية السعودية.
علقت سما على الصورة قائلة: (ربنا يكرمك ويخليك ويرد لك الدعوه في أهل بيتك أضعاف مضاعفه صديق كتبلي الدعوه دي في الحرم ربنا يوعدني ويوعدنا جميعا بزياره الحرم وقبر رسول الله عليه الصلاه والسلام يارب).
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تابعت: (مهما كانت ذنوبك ربنا غفور رحيم ومابيردش اللي بيروح عند باب بيته.. شكرا علي الدعوه الحلوه دي.. جمعه مباركه باذن الله).
الغريب أن سما وبعد دقائق قليلة من نشر الدعاء، واصلت نشر صورها الفاضحة التي تعرض فيها لحمها العاري على الملأ أمام الجماهير العربية العريضة.
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