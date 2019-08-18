شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إثارة الجدل، بإطلالاتها الجريئة، حيث تتعرض للانتقاد والهجوم الدائم من متابعيها بسبب لهجتها، وبسبب عمليات التجميل التي تبدو ظاهرة بشكل كبير على شفاهها، بجانب الملابس القصيرة التي ترتديها في أغلب ظهورها.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ“بولند“، نتحفظ عن نشره، من أحدث جلسة تصوير ”فوتوسيشن“، ارتدت خلالها ملابس كاشفة، والتي بيّنت جزءًا كبيرًا من صدرها، بجانب إظهار مفاتنها.

قد يهمك ايضاً:

- ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة

- شاهد اشتعال النيران في جسد الفنانة المشهورة ”شيماء” .. وكيف أصبح وجهها بعد أن كان فائق الجمال؟.. ”فيديو صادم”

- نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يدخل السجن بعد ارتكابه ”الممنوع” مع ابنته لينا.. تفاصيل ”صادمة”

- أظهرت الخلفية و‘‘المناطق الحساسة’’ بكل جرأة.. سما المصري ترتكب ‘‘المحظور’’ من جديد وتنشر (صور خادشة)

- خلفان الإماراتي يتهم السعودية بدعم الإرهاب في اليمن.. ويصف المالكي والسفير آل جابر بالإخونجية

- عاجل : مقتل الحوثي برصاصة غادرة من عمه عبدالكريم بعد أيام من مصرع شقيقه إبراهيم بن بدرالدين .. وهذا مصير المداني





Advertisements

- عاجل : عبدالملك الحوثي يظهر قبل قليل ويوضح كيف قُتل شقيقه ويفاجئ الجميع بهذه التساؤلات ..شاهد ماذا قال؟؟

- عاجل : قطر تقصف أهدافا حيوية في العمق السعودي .. والسعودية تصدر البيان رقم1 وتحذيرات من حرب عالمية ”فيديو”

- فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟

- انقلاب مفاجئ على ‘‘ابن سلمان’’ وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم.. والكشف عن الجهة المتورطة (فيديو)

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا، على ”حليمة“ بعد مشاهدتهم ذلك الفيديو، وعابوا عليها الظهور بهذه الجرأة وعدم احترام عادات وتقاليد بلدها الدينية، بخلاف تعمد إظهار مفاتنها وظهور أجزاء حساسة من جسدها، وتوحّدت كافة تعليقات المتابعين ضد ”حليمة“، بالهجوم اللاذع عليها.

ناشطون على السوشيال ميديا طالبوا الجهات الرسمية باتخاذ ما يلزم لمنع الانسلاخ المخالف لعادات الكويتيين ومعتقداتهم الدينية.

يأتي هذا بعد تعرضها لحادث سقوط من فوق الخيل خلال رحلة خارجية لها في فرنسا.