- 1/2
- 2/2
هاني بن بريك يكشف حقيقة إنسحاب قوات الإنتقالي في عدن
الأحد 18 أغسطس 2019
هاني بن بريك
كتب
الخليج 365 - خاص
كشف نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن إنسحاب قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي، من المعسكرات التي سيطرت عليها في العاصمة عدن بعد تحريرها من العناصر الإرهابية والمتطرفة .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين كلام عار عن الصحة".
وأضاف "الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية" .. مؤكداً أن أمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير .
وجاءت تغريدة بن بريك على خلفية إعلان وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن إنسحاب قوات المجلس الإنتقالي من بعض المواقع التي سيطرت عليها خلال قتالها مع ألوية الحماية الرئاسية .
كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يكشف حقيقة إنسحاب قوات الإنتقالي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.