تحذير من خفر السواحل لصيادين سقطرى والسبب ! 

خفر السواحل اليمنية

كتب الخليج 365

حذرت خفر السواحل، فى بيان صادراً عنها، الصيادين ومرتادين البحر في حال مغادرة الموانئ في ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر و ارتفاع الموج في السواحل الشرقية والجنوبية ليصل من 1.5 متر الى 3.0 متر، وارتفاع الموج فى سواحل سقطرى من من 3.0 متر الى 7.0 متر.

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