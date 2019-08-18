شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الاجنبية تواصل الصعود وسط استمرار لتراجع الريال اليمني مع بداية اليوم الاحد…اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبيةمع بداية اليوم الاحد ،تراجعا كبيرا بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 154ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 156 ريالا. الدولار الأمريكي 585 ريالًا أسعار البيع: Advertisements الريال السعودي بـ 155 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ157 ريالا. الدولار الأمريكي 590 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في اي وقت

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