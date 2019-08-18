شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تصدر قرار صادم لأبناء عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات الانتقالي تعتقل ضابط وجنود من الحماية الرئاسية في عدن

الحوثيون يعينون سفيرا لهم في إيران (الاسم)

وزير الطاقة السعودي يعلن استهداف حقل الشيبة النفطي بطائرات مسيرة ويكشف حجم الخسائر

عاجل: اشتباكات عنيفة بالبوازيك والاسلحة الرشاشة بصنعاء (تفاصيل) Advertisements

الحوثيون يعلنون استهداف حقل الشيبة شرق السعودية بعشر طائرات مسيرة

محمد شبيبة يرد على من ينعتون هاني بن بريك بأمه الحبشية (النص)

أول تعليق رسمي من الحكومة اليمنية على انسحاب قوات الانتقالي من عدن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تصدر قرار صادم لأبناء عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.