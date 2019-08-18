شاهد ماذا قال ابن المسنة التي ظهرت في احتفالات الانتقالي صورة !

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عدن - ياسمين التهامي - نفى نجل المرأة المسنة التي ظهرت في مسيرة للانتقالي وصنفت أنها والدة شهيد .

وجاء في توضيح نجلها محمد علي ثابت ابن العجوز : Advertisements للأسف تم أستغلال حاجة والدتي الماديه كونها تعاني من أمراض مزمنه وتم دفع لها مبلغ مالي من قبل اخوتي في الانتقالي عبر القيادي الانتقالي صالح احمد السعدي وتم تصويرها في ساحة العروض على أنها والدة شهيد .. والله عيب يا اخواني اللي فعلتوه تخيلوا أني أعمل كذا بوالدة واحده منكم كيف سيكون ردة فعله.. امي ليست والدة شهيد وليس لها من الابناء إلا أنا فقط واثنتين بنات متزوجات .. عييييب أن تتاجروا بها وتصوروها وتنشروا صورها في كل مكان

سينتقمم منكم ربي ولن نسكت على فعلكم هذا واخاطب من هنا السيد الرئيس عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بريك واقول لهم هل يرضيكم هذا بربكم هل يرضيكم مافعلوه اصحابكم بأمي



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