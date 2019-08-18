شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية ليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الأحد الموافق 18 أغسطس 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي:

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة-عدن.

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول : 06:30 صباحا.

رقم الرحلة: 508.

خط الرحلة:عدن – جدة.

الإقلاع : 07:30 صباحا. الوصول: 09:30 صباحا.

رقم الرحلة: 509.

خط الرحلة: سقطرى- عدن.

الإقلاع : 14:30 ظهرا. الوصول : 16:00 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة:عدن- القاهرة.

الإقلاع : 17:00 مساء. الوصول : 19:30 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة القاهرة- عدن.

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. الوصول: 07:00 صباحا .

رقم الرحلة: 532.

خط الرحلة: عدن – الرياض.

الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 533.

خط الرحلة:الرياض-عدن.

الإقلاع : 12:30 ظهرا (توقيت الرياض). الوصول : 15:30 عصرا.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن-القاهرة.

الإقلاع : 18:30 مساء. الوصول : 21:00 مساء.

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