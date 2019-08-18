البيان الإماراتية: مقتل الشقيق الثاني لزعيم الحوثيين في ظروف غامضة

الأحد 18 أغسطس 2019

عبد الملك الحوثي

كتب Advertisements الخليج 365

ترددت أنباء عن مقتل شقيق آخر لقائد ميليشيا الحوثي الإيرانية في ظروف غامضة.



وذكرت مصادر محلية أن عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيا اختفى عن الأنظار منذ عدة أيّام أثناء تواجده في محافظة الحديدة على رأس مجموعة من القوات التي يقودها وتتبع ألوية الحرس الجمهوري سابقاً، حيث شاعت أخبار عن مصرعه في ظروف غامضة شبيهة بتلك التي حصلت مع أخيه إبراهيم الذي وجد مقتولاً في أحد المنازل في حي حدة بالعاصمة صنعاء ضمن صراع الأجنحة داخل صفوف الميليشيا.

ووفقاً لهذه المصادر فإن انقطاع أخبار عبدالخالق الحوثي المشمول بالعقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن لدوره في اقتحام العاصمة عام 2014، جاء بعد أيّام من وصوله منطقة الحسينية القريبة من خطوط المواجهات مع القوات المشتركة في مديرية بيت الفقيه، وأن الميليشيا ترفض الإفصاح عن مصيره كعادتها في التكتم على مصرع قادتها للتغطية على الصراعات الداخلية وحتى تحافظ على مقاتليها من الانهيار.