شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رسمي بمصرع قائد لواء بارز مع مرافقيه "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية والمعين من قبلها قائداً للواء الأول دفاع جوي، المدعو عنتر أبو نشطان، مصرعه مع عدد من مرافقيه في جبهة نجران.

وأكد مصدر عسكري أن المدعو أبو نشطان لقي مصرعه في جبهة نجران مع عدد من مرافقيه، مشيراً أن مليشيا الحوثي تكتمت على خبر مصرعه.

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وأضاف المصدر إن عدداً من قيادات المليشيا لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية وتحاول المليشيا التكتم على مصرعهم خشية استمرار انهيار معنويات عناصرها.