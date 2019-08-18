شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي بارز يكشف قبل قليل .. عن تحركات عسكرية سعودية وشيكة وصادمة للميلشيا الانقلابية بعدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناطق الرسمي بأسم الحراك الجنوبي بلندن " محمد النعماني "عن توجهات سعودية وشيكة لاجبار ميلشيا المجلس الانتقالي الممول من الإمارات على الانسحاب القسري من كافة المواقع التي سيطر عليها . Advertisements واشار النعماني في تصريحات للجزيرة أن تصريحات بن بريك الاخيرة مرتبكة وتوحي انه يحاول الزج بالجنوب في اتون معركة قادمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي بارز يكشف قبل قليل .. عن تحركات عسكرية سعودية وشيكة وصادمة للميلشيا الانقلابية بعدن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.