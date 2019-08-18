صعدة : الجيش الوطني يحرز تقدماً في باقم شمال

حرزت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، مسنودة بمروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي تقدمات جديدة في جبهة باقم شمال صعدة بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية المتمردة. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هائل القشائي " أن قوات الجيش الوطني حررت "قرية خشبان" والسيطرة النارية على قرية "آل حسن" وقطع خطوط الامداد الى مركز مديرية باقم وتأمين المناطق والمرتفعات المحيطة بها". واضاف القشائي" أن العمليات العسكرية أسفرت على قتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية". ودعا العميد القشائي أبناء باقم العودة الى المناطق المحررة بعد تأمينها وحماتيها من قبل الجيش الوطني.



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