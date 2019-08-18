الحوثيون يعلنون تنفيذ أكبر عملية هجومية شرق السعودية.. ماذا حدث تفاصيل الأحد 18 أغسطس 2019 الحوثيين كتب الخليج 365 قالت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، إنها نفذت أكبر عملية هجومية هي الأولى من نوعها على العمق السعودي منذُ بدء تدخل التحالف في البلاد.

Advertisements ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة عن المتحدث العسكري “يحيى سريع” قوله، إن عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. وزعم أن عملية ما أسماها “توازن الردع الأولى” تأتي في إطار الردع والردع المشروع على جرائم التحالف. وتوعد المتحدث الحوثي، السعودية بعمليات أكبر وأوسع إذا استمرت في عملياتها باليمن. وكثفت الجماعة خلال الشهور الماضية هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على مواقع ومنشآت سعودية وتقول الأخيرة إنها تعترض أغلبها.

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