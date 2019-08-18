شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من جماعة الحوثي .. تحسم الشكوك وتكشف حقيقة مصرع عبد الكريم الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأايزال الغموض يحيط بمصير شقيق زعيم جماعة الحوثي " عبد الكريم الحوثي " الذي تداولت العديد من المواقع الاخبارية تسريبات حول مصرعه على غرار المصير الذي لقيه شقيقة الاصغر " ابراهيم الحوثي ".

واستبعدت مصادر مقربة من جماعة الحوثي صحة ما تردد عن مصرع شقيق زعيم الحوثيين " عبد الكريم " مشيرة الى ان قيادة الجماعة سارعت الى الاعتراف بمقتل " ابراهيم الحوثي " وليس هناك سببا للتكتم في حال لقي شقيقه الآخر " عبد الكريم " ذات المصير.

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مصادر أمنية أفادت، أن خلافات شديدة نشبت بين جناح المدعو عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيا الحوثية وبين جناح زعيم المليشيا، أسفرت عن قيام الاول بتصفية القيادات المقربة والموالية لزعيم المليشيا بما فيهم حتى شقيقه المدعو ابراهيم الحوثي، الذي لقي مصرعه وأعلنت المليشيا عن وفاته دون ايضاح عن كيفية مصرعه.

وأوضحت المصادر عن ورود أنباء تفيد بمصرع عدد من القيادات آخرهم القيادي أبو حسين الحوثي مسؤول استخبارات المليشيا وضابط الارتباط بين المليشيا وايران وحزب الله الارهابي.

وأضافت أن عدد من القيادات الاخرى الموالية لزعيم المليشيا أبرزهم القيادي يوسف المداني لا يزال الغموض يكتنف مصيرهم.