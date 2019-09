شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري جنوبي رفيع يعلن من مطار جدة انضمامه للانفصاليين.. وردود فعل غاضبة (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن قائد محور العند، السبت، انضمامه لقوات للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على عدن الأسبوع الماضي.

وقال اللواء ثابت جواس في فيديو من مطار جدة السعودي إنه يقف إلى جانب المجلس الانتقالي قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن المجلس "يشتغل صح" في عدن.

ويعد "جواس" أحد رجال هادي، وواحد من الذين خاضوا الحروب الستة مع الحوثيين في صعدة، واشتهر بقتل مؤسس جماعة الحوثيين قبل أعوام.

‏وعلق الصحفي "صدام الكمالي" على الفيديو قائلا: "رجال هادي يتساقطون الواحد تلو الآخر وهو نائم..!"

محمد سعيد الشرعبي "صحفي يمني" علق أيضا بالقول: "العميد ثابت جواس (قاتل مؤسس الجماعة الحوثية) أعلن انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال أن لدى المجلس جيش قوي، وأكد تأييده لدولة جنوبية مستقلة وذات سيادة".