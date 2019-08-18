استمرار الإعتقال جنوب اليمن والمعارك تشتد في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

تشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين جماعة أبوالعباس المدعومة إماراتيا وميليشيات حزب الإصلاح، بعد أن امتدت هذه المواجهات إلى أجزاء واسعة من المدينة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويتهم المراقبون حزب الاصلاح بمحاولة التصعيد في تعز، خشية من دعم الامارات لجماعة أبو العباس بغية السيطرة على المدينة على غرار ما جرى في عدن.

وأكدت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جماعة أبوالعباس المدعومة إماراتياً ومجاميع تتبع حزب الإصلاح في أجزاء واسعة من المدينة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبأدوات محلية يمضي تحالف العدوان في تحقيق أهدافه الاستعمارية من خلال دعمه لفصائل ومجاميع مسلحة من المرتزقة وإثارة مزيد من حروب واقتتال داخلي.

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وفي عدن تواصل قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات اعتداءاتها على ضباط وافراد ألوية الحماية الرئاسية التابعة لحكومة هادي، حيث اختطفت امس السبت ضابط واثنين جنود من ألوية الحماية الرئاسية.

ونقلت صحيفة عدن الغد عن لقائد اللواء الأول حماية رئاسية العميد سند الرهوة قوله أن قوة تتبع اللواء الخامس دعم واسناد بقيادة مختار النوبي اوقفت سيارة مدنية وانزلت منها ضابط وجنديين يتبعون اللواء الاول حماية رئاسية.

واضاف ان حادثة الاعتقال حدثت السبت بجوار مستشفى عدن العام بمدينة كريتر حيث كان النقيب الخضر جريمان ومعه جنديان اخرين في اللواء الاول حماية رئاسية يستقلون سيارة مدنية متوجهين الى منازلهم.

واشار الى ان القوة التابعة للانتقالي اعتقلت النقيب الخضر جريمان والجنديين واقتادتهم الى مكان مجهول.