شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجل .. حدوث انقلاب عسكري قبل قليل .. والشعب يخرج الى الشوارع .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في انقلاب وتمرد واضح على الشرعية، أقدمت مليشيات أبو العباس الموالية للإمارات على مهاجمة مقار حكومية واقتحام مناطق في مديرية التربة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر مطلعة ” إن كتائب أبو العباس تواصل دفع تعزيزات قتالية إلى مديرية التربة، بالتزامن مع مواجهات عنيفة مستمرة”. أخبار قد تهمك: Advertisements وأضافت المصادر” أن مسلحي أبو العباس اقتحم إدارة أمن التربة، ويسيطر عليها”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل .. حدوث انقلاب عسكري قبل قليل .. والشعب يخرج الى الشوارع .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.