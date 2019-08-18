شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية توضح بعد أن تحولت "جمرات" الحج إلى مرض "الجمرة الخبيثة"! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت وزارة الحج السعودية أنه وخلال وجود الحجاج بمزدلفة لأداء شعائرهم، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، وعليها ترجمة خاطئة تسببت في إرباك الناطقين بالإنجليزية.

وكتبت على هذه الأكياس كلمة "Anthrax" التي تعني مرض "الجمرة الخبيثة"، بدل الترجمة الإنجليزية الصحيحة لكلمة "جمرات" (Pebbles).

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ويرجح أن تكون هذه الترجمة الخاطئة ناجمة عن استخدام "الترجمة الآلية" في محرك "غوغل" التي تعطي في كثير من الأحيان معاني غير دقيقة في اللغة المترجم إليها.