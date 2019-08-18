شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول تعليق من قرقاش على الهجوم الحوثي على حقل الشيبة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements لق وزير الشئون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، على الهجمات الحوثية على حقل الشيبة.

وكتب قرقاش، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: "‏الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على إزدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وتابع: "توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، ولا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم".

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