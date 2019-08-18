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الميلشيا تحول دارا للأيتام إلى مقر لدوراتها الطائفية في الحديدة

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الميلشيا تحول دارا للأيتام إلى مقر لدوراتها الطائفية في الحديدة

الأحد 18 أغسطس 2019

ميليشيا الحوثي

ميليشيا الحوثي

الميلشيا تحول دارا للأيتام إلى مقر لدوراتها الطائفية في الحديدة

كتب

الخليج 365

حولت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران دارا للأيتام إلى مقر لعقد دوراتها الصيفية الطائفية، بعد اقتحامه، في محافظة الحديدة غرب البلاد.

 

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وقالت مصادر محلية  إن عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، اقتحمت دار المعالي لإيواء الأيتام في مدينة المراوعة، وتحويله إلى مقر لعقد دوراتها الطائفية العنصرية”.

 

وأضافت المصادر” أن عناصر الميلشيا أجبرت إدارة الدار على إخلائه وطرد عشرات الأيتام بالقوة”.

 

وذكرت المصادر” أن الميلشيا أصبحت تسيطر على الدار، وتستخدمه لأغراض خاصة بها”.

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