الميلشيا تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة بقصف مواقع الجيش الوطني الأحد 18 أغسطس 2019 ميليشيا الحوثي الانقلابية كتب الخليج 365 تواصل ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية في محافظة الحديدة غرب البلاد، بقصفها المكثف لمواقع وتمركز قوات الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة.

وجددت مليشيا الحوثي المتمردة اليوم السبت إطلاق نيران أسلحتها على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب المحافظة. واستهدفت المليشيا مواقع قوات الجيش الوطني بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 والهاوزر و سلاح 23، وبالقناصة وسلاح 14.5. Advertisements وفي مديرية الدريهمي جنوب المحافظة، استهدفت الميلشيا الحوثي المتمردة بمختلف القذائف المدفعية والصواريخ مواقع تمركز قوات الجيش الوطني. كما استهدفت الميلشيا الحوثي بصواريخ الكاتيوشا مواقع تمركز قوات الجيش الوطني شرق المديرية. وفي شرق مدينة الصالح قصفت ميلشيا الحوثي المتمردة مواقع قوات الجيش الوطني بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر. كما استهدفت الميلشيا مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في ذات المدينة، بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5.

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