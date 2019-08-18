شكرا لقرائتكم خبر عن لليمنيين في المملكة ..الجوازات السعودية تضع شرط ضروري وبدونه لا يمكن منح عائلة المقيم تأشيرة خروج نهائي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية امس السبت أنه لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعائلة المقيم إذا كانوا خارج المملكة. Advertisements وأوضحت ”الجوازات” أنه في هذه الحالة يمكن للمقيم بعد إنتهاء التأشيرة مراجعة قسم ”خرج ولم يعد” بإدارة الجوازات لطلب إسقاطهم من السجل.

جاء ذلك في رد سريع على مقيم وجه سؤاله قائلاً ”هل يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعائلتي وهي خارج المملكة”، لترد عليه ”الجوازات”.

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