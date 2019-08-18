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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
كشفت مصادر محلية في محافظة تعز عن موجه نزوح جماعي للمواطنين نتيجة المعارك الدائرة في المناطق الوسطى من المحافظة بين مليشيات حزب الاصلاح وحلفائهم السلفيين.
وذكرت المصادر أن اشتباكات متقطة اندلعت على مقربة من قرية “مفرق البيرين” مما تسبب في الحاق اضرار بالغة بمنازل المواطنين كما اجبرت عشرات الأسر على مغادرة منازلها للبحث عن مكان آمن.
وتشير المعلومات الواردة من هناك أن مسلحي حزب الإصلاح وابو العباس أقدموا على نهب منازل عدد من المواطنين والتي فر سكانها بعيدا عن خطوط النار المشتعلة بين وحدات اللواء 35 مدرع المحسوب على ابو العباس والوية عسكرية محسوبة على خزب الاصلاح.
وتسببت المعارك المحتدمة بشكل عنيف في محيط منطقة “مفرق البيرين” في قطع الممر الوحيد بين مدينتي تعز وعدن.
ويرى مراقبون أن مؤشرات المعارك الدائرة في منطقة “مفرق البيرين” ومدينة “التربة” قد تتوسع الى مناطق اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتزقة العدوان ينهبون منازل المواطنين وسط تعز مستغلين حالة النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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