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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما هي الدولة الفيدرالية التي دعا المجلس الانتقالي لاقامتها في اليمن

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال جنوبي اليمن (الخميس) إن استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، خيار محسوم لا رجعة عنه.

وذكر المجلس في بيان، بث على موقعه الإلكتروني، أن "المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في قيادة المجلس الانتقالي، توجب علينا التعامل المسؤول مع الواقع"، وذلك بتنفيذ استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تتمثل في استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة، باعتبارها "خيارا محسوما لا رجعة عنه". مفهوم مصطلح الفيدرالية: الفيدرالية هي اتحاد يتم بصورة اختيارية بين الشعوب التي تجمعها أهداف مشتركة حتى مع اختلافها عرقيًّا ودينيًّا وثقافيًّا بحيث تخضع تلك الشعوب إلى نظام سياسي واحد دون أن تُفرط في خصوصياتها من لغة وتاريخ وثقافة تُميزها، فكل دولة أو إقليم أو ولاية مُشتركة في اتحاد فيدرالي هي مستقلة بذاتها، ولكنها خاضعة لدستور وقانون اتحادي يمثل السلطة العليا للاتحاد. الخصائص المميزة للاتحاد الفيدرالي: · يعتمد الاتحاد الفيدرالي في سُلطاته وقوانينه على دستور أساسي يمثل السُّلطة العُليا لكل دولة أو إقليم أو ولاية تنضم إلى هذا الاتحاد. · تتكوَّن الحكومة الخاصَّة بالاتحاد الفيدرالي من رئيس الاتحاد ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء البرلمان الذين يشرفون بدورهم على أداء الحكومة ورؤساء الأقسام، ويتم انتخاب هذه الحكومة بشكل ديمقراطي. · يكوِّن الإقليم كيانًا سياسيًّا ديمقراطيًّا ينعكس على الاتحاد الفيدرالي بأكمله. · يحق للاتحاد الفيدرالي تحديد جميع الاختصاصات والسُّلطات والصلاحيات الاقتصادية والإدارية، بحيث لا تتعدَّى قوانين وتشريعات الدستور الاتحادي. · كل إقليم داخل الاتحاد الفيدرالي له حق الانتفاع بثرواته البشرية والطبيعية والإنتاجية. · يتم اختيار عاصمة للاتحاد بناءً على مدى أهميتها. Advertisements · تضم سُلطات الاتحاد الفيدرالي قوة مسلحة تختص بحماية حدود الإقليم. · ليس للإقليم حق في القيام بدور ما في مجال العلاقات الدولية إلا بإشراف من الحكومة المركزية للاتحاد. ولنضرب أمثلة على دولٍ ذات أنظمة فيدرالية: · الولايات المتحدة الأمريكية. · الولايات المتحدة المكسيكية. · المملكة المتحدة البريطانية. · الإمارات العربية المتحدة. · مملكة ماليزيا الاتحادية. · اتحاد كندا. · الاتحاد السويسري. · جمهورية ألمانيا الاتحادية. · جمهورية الهند. · جمهورية الأرجنتين. · جمهورية فنزويلا البوليفارية. · كمنويلث أستراليا.

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