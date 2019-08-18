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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لجان صرف اكرامية الملك سلمان لأفراد الجيش الوطني تواصل عملها في العديد من المناطق والمحاور العسكرية

تواصل لجان صرف إكرامية الملك سلمان عملها لاستكمال صرف المكرمة المخصصة لأفراد الجيش الوطني في العديد من المناطق والمحاور العسكرية بالمحافظات اليمنية المحررة وذلك بإشراف مباشر من قيادة القوات المشتركة ووزارة الدفاع اليمنية.

وبحسب عضو لجنة الصرف الاخ وليد الشعوري فإن عمليات صرف المكرمة تتم ولأول مرة بواسطة نظام البصمة الالكترونية، وذلك كخطوة هامة وضرورية لمعالجة الكثير من الاختلالات التي كانت ترافق عمليات الصرف التقليدية ومنها العشوائية وتكرار وازدواجية الاسماء والتي كانت تتيح للفرد الواحد الاستلام أكثر من مرة ومن مواقع ووحدات عسكرية عدة.

وقال الشعوري في تصريح صحافي إن عملية الصرف عبر البصمة الإلكترونية شملت كلا من محور عتق والبيضاء والمهرة والمنطقة العسكرية السابعة والثالثة، مؤكد بأن اللجنة تبذل جهود كبيرة في سبيل إنجاح العملية خصوصا وأنها تتم للمرة الأولى وتعتبر جديدة على الجيش اليمني بمختلف وحداته العسكرية.

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واعتبر الشعوري إلى أن نظام البصمة مكملا لجهود هيئة القوى البشرية في وزارة الدفاع التي قطعت شوط كبير في تصحيح كشوفات الجيش وقد عالج الكثير من الاختلالات بما في ذلك الأسماء المزدوجة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عملية الصرف تمر بعدة مراحل بداية من قسم البصمة الذي يقوم بتسجيل بيانات الفرد بموجب قسيمة اللواء التابع له والهوية الشخصية ومرورا بتسجيل بصمة الأصابع والعينين والوجه للفرد وصولا إلى لجنة الصرف التي تقوم بمطابقة البصمة وإصدار الحوالة الآلية لينتقل بعدها الفرد الى قسم الصندوق المالي والذي يقوم بصرف المبلغ حسب ما هو مدون في سند الصرف.

من جهته وجه نائب رئيس دائرة العمليات الحربية بالقوات المسلحة اليمنية العميد الركن ناصر الذيباني الشكر الجزيل لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمها السخي للجيش الوطني مثمنا دور المملكة العربية السعودية وملكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدها سمو الأمير محمد بن سلمان على مواقفهم المساندة للشعب اليمني الذي يخوض حربا مقدسة ضد مليشيات ايران الحوثية.

ولاقت عملية صرف مكرمة الملك سلمان عن طريق نظام البصمة الالكترونية استحسان كبير من قبل الجنود والقيادات العسكرية، وهو ما اكدة قائد اللواء الثاني مشاة بحري في محور عتق العميد الركن محمد هادي لهطل والذي سرد جملة من الإنجازات التي حققتها هذه العملية، منها القضاء على العشوائية وتكرار الاسماء، معربا عن شكره الجزيل لقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة القوات المشتركة، ولجان الصرف التي تبذل أقصى جهودها من اجل ايصال المكرمة لمستحقيها على اكمل وجه .