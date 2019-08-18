شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يدخل السجن بعد ارتكابه جريمة مرعبة بحق ابنته لينا.. تفاصيل ”صادمة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حكمت محكمة مصرية اليوم السبت، على الفنان أحمد الفيشاوي حكمًا واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر؛ لامتناعة عن سداد نفقة ابنته لينا. ويأتي هذا الحكم استكمالًا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وطليقته هند الحناو. قد يهمك ايضاً: - شاهد اشتعال النيران في جسد الفنانة المشهورة ”شيماء” .. وكيف أصبح وجهها بعد أن كان فائق الجمال؟.. ”فيديو صادم” - نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يدخل السجن بعد ارتكابه ”الممنوع” مع ابنته لينا.. تفاصيل ”صادمة” - أظهرت الخلفية و‘‘المناطق الحساسة’’ بكل جرأة.. سما المصري ترتكب ‘‘المحظور’’ من جديد وتنشر (صور خادشة) - خلفان الإماراتي يتهم السعودية بدعم الإرهاب في اليمن.. ويصف المالكي والسفير آل جابر بالإخونجية - عاجل : مقتل الحوثي برصاصة غادرة من عمه عبدالكريم بعد أيام من مصرع شقيقه إبراهيم بن بدرالدين .. وهذا مصير المداني

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