شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اشتعال النيران في جسد الفنانة المشهورة ”شيماء” .. وكيف أصبح وجهها بعد أن كان فائق الجمال؟..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيبت الفنانة شيماء علي بحروق مؤلمة في اليد والوجه خلال عطلتها الصيفية، تحدثت عنها من خلال لقطات مقربة عرضتها عبر حسابها على سناب شات.

وأوضحت شيماء أنه بسبب رغبتها في إعداد بان كيك تعرضت للحرق في اليد والوجه، لتستعرض لمتابعيها على سناب شات آثار الحروق، التي ألمت بها من جراء الموقف الصعب.

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وأشارت شيماء إلى أن سبب تعرضها للحرق أثناء طهي البان كيك، هو وضعها كمية كبيرة من الزيت، على الرغم من أنها تعرف معلومة أن إعداد هذه الحلوى تحديداً لا يحتاج لوضع زيت غزير، إلا أنها للأسف سقطت منها سهواً وقت التنفيذ.

وأبانت شيماء أنها اشترت عبوة جاهزة الإعداد للبان كيك، وكان كل ما عليها هو إضافة حليب وبيضة على المكونات، وعندما ترجمت طريقة التحضير المدونة على العلبة وجدت مكتوب أنه يجب تسخين الزيت لمدة دقيقة، ولكن المأساة وقعت عندما وضعت المزيج في الزيت، فحدث تناثر للزيت الساخن تسبب في حرق يديها وأجزاء من وجهها.

وقالت شيماء إنها للأسف لم تحضر معها في سفرتها أي أدوية لمعالجة الحروق، ولكنها اشترت كريمين وتضعهما على الإصابة على أمل أن تشفى ولا يترك أي آثر على جسمها.