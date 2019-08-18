الصوفي يكشف عن مخطط إخواني للسيطرة على الحجرية بتعز

الأحد 18 أغسطس 2019

حزب الاصلاح اليمني

كتب الخليج 365

كشف الكاتب الصحفي، نبيل الصوفي، عن مخطط إخواني للسيطرة على مديريات منطقة الحجرية بمحافظة تعز، بهدف الإطاحة باللواء 35 مدرع المتمركز في مديرية التربة .



وقال الصوفي في تغريدات بويتر، "من قرارات الاجتماع التنظيمي للإصلاح بتعز عصر الجمعة: إنهاء اللواء 35 وإحلال اللواء الرابع مكانه" .. لافتاً إلى أن ولاء اللواء 35 عسكري، وولاء اللواء الرابع إخواني مشكل من حلقاتهم التنظيمية في قطاع التعليم .

وأضاف الصوفي، إن "الخطة المعتمدة قررت: إقالة الحمادي والسيطرة على الحجرية عسكرياً. لقطع الطريق على "عدن"."

وتجددت الاشتباكات، يوم السبت، في منطقة البيرين التي اجتاحتها مليشيا الحشد الإخواني، قاطعة خط الإمداد الرئيس إلى جبهة الكدحة مع المليشيات الحوثية أمام جنود اللواء 35 وكتائب أبي العباس.

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وتوعد "سالم"، قائد الجناح العسكري للإخوان في تعز، والذي سار على رأس قوات إلى البيرين، بالحرب حتى السيطرة على الحجرية. بينما توعد اجتماع أمنية تعز، يوم السبت، خصوم الإصلاح في الحجرية "بالضرب بيد من حديد".

وتعرضت أسر نازحة من مناطق سيطرة الحوثيين، مقيمة في التربة، للمضايقات والتهديدات، واستخدمها الإخوان ذريعة للتصعيد وواحدة من الاتهامات التي ترفع في مواجهة اللواء 35.

وقال نبيل الصوفي، في السياق نفسه: "آخر تهم الإخوان لعدنان الحمادي أن الحجرية فيها نازحون "يتكلموا زيدي"."

مشيراً إلى "أن الاعتداء الإخواني على مدير أمن الشمايتين عبدالكريم السامعي، كان بسبب تعميده عقود الإيجارات لعائلات من يسمونهم "أتباع لطارق عفاش"."

وفجرت حملة قادها مدير أمن تعز منصور الأكحلي، في نهاية الأسبوع، مواجهات عنيفة في التربة لفرض مدير أمن جديد للشمايتين، بينما وجه المحافظ باستمرار المدير الحالي السامعي.

وندد ناطق المقاومة الوطنية صادق دويد، الجمعة، بالمضايقات التي تتعرض لها أسر نازحة من مناطق سيطرة الحوثي، في التربة. وقال إن من يدينون طرد الشماليين من عدن يمارسون نفس الفعل وأقبح منه في غيرها.