شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعرف على القوات الجديدة التي تسلمت القصر الرئاسي ورئاسة الوزراء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت مدرعات سعودية وقوات من الوية العمالقة" اليوم السبت" في محيط قصر معاشيق الرئاسي ورئاسة الوزراء، في العاصمة المؤقت عدن. واكد مصدر محلي، ان مدرعات سعودية واطقم تابعة لقوات العمالقة، شوهدت تتمركز امام مبنى رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الاعلى في مديرية خور مكسر. Advertisements وأضاف المصدر ان قوات العمالقة استحدثت نقطة تفتيش امام مستشفى عدن العام المؤدي الى قصر معاشيق الرئاسي. وكانت الحكومة الشرعية اعلنت " اليوم السبت" تسلم القوات السعودية كلا من قصر معاشيق الرئاسي ومستشفى عدن والبنك الاهلي بالإضافة الى مبنى رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الاعلى في مديرية خور مكسر.

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