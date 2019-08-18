شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يفتخر بالدعم الإيراني .. والزبيدي يتعهد بقطع الطريق أمام السعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تساءل الكاتب السعودي، سلطان الطيار، عن زعيم الانقلاب عيدروس الزبيدي الذي دعمته جهة حليفة في انقلاب عدن.

وقال الطيار، في سلسلة تغريدات على" تويتر" قرأت مقابلة الزبيدي، في ٢٠١٤ يفتخر بالدعم الإيراني له ويقول صراحة إنه موجه ضد السعودية وقطع الطريق عليها.

وأضاف الطيار، إن الزبيدي، قال إنه سيظل وفيا لإيران ولن يتخلى عنها فهذا كلامه وليس تحليل مني وتأكدوا بأنفسكم من رابط المقابلة.

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واوضح ان الرسالة التي يفهمها العالم الآن بعد دعم تلك الجهة لميليشيات المجلس الانتقالي في عدن

هي: تحالف يسمح بوجود مليشيات خارج إطار الشرعية ويسمح بالانقلاب عليها جنوبا.

واختتم تغريداته بالقول: ليس من حقه أخلاقيا ولا قانونيا أن يرفض ذلك من الحوثي شمالا، وتساءل هل هناك خدمة لإيران أكبر من هذه؟

وكان علي التويتي القرشي، قال ان أي توافق بين اليمنيين لا ينتهي بسيادة الشرعية سيادة فعلية على كل شبر في اليمن يعني تثبيتاً للأمر الواقع ولن ينتهي بكانتون عدن بل بعدد من الكانتونات أرى منها ٥ حتى الان.