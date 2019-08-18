شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. انباء عن اغتيال وزير الدفاع قبل قليل .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية في العراق، يوم السبت، خبر اغتيال خالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق في الحكومة العراقية، فيما نفى الوزير كل ما يجري تناقله عبر المنصات المختلفة.



وأكد خالد العبيدي في تصريحٍ صحفي أورده موقع روسيا اليوم، عدم صحة ما هو متداول حول تعرضه للاغتيال، داعيا النشطاء والمواقع الإعلامية إلى عدم تناقل مثل هذه الأنباء والتأكد من صحتها قبل النشر.

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وقال مكتب خالد العبيدي : "نشرت مواقع على التواصل الاجتماعي خبرا ادعت فيه اغتيال النائب خالد العبيدي في الموصل أثناء عبوره من حاجز أمني في سهل نينوى أثناء زيارته إلى إحدى الدوائر الرسمية، وهنا نؤكد عدم صحة الخبر".

وتابع إن "العبيدي يعبر عن شكره وتقديره لكل من اتصل أو أرسل رسائل أو تواصل للاطمئنان على سلامته"، مضيفا : "نهيب بالأخوة أصحاب هذه الصفحات إلى عدم ترويج إشاعات أو أخبار كاذبة قد تؤثر على الواقع الأمني للدولة مثلما تؤثر على الواقع الاجتماعي للأفراد".

يشار إلى أن خالد متعب ياسين العبيدي هو سياسي عراقي شغل منصب وزير الدفاع، ولد يوم التاسع عشر من يوليو 1959 بالموصل، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعتي كيل وبغداد قبل أن يترقى في المناصب إلى أن وصل لقيادة وزارة الدفاع.