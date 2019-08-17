آخر (تحديث) في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي مساء اليوم

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم السبت. أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 582 : 585

الريال السعودي : 153 : 153.5 أخبار قد تهمك: Advertisements

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