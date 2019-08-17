شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يداوي جراح اسر الشهداء اليمنيين بهذه الهدية الغالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصل ٢٠٠٠ حاج من أسر وذوي شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، بعد أن اتموا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للحج والعمرة والزيارة.

وحظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين في الامانة العامة للبرنامج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

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وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً وعلمياً للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.

وسأل الحجاج الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خير الجزاء على أن مكنهم من أداء فريضة الحج ، وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وأعرب ذوي الشهداء عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم إلى أرض المملكة من كرم وما شاهدوه من حفاوة عالية وخدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية بمتابعة شخصية من معالي المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.