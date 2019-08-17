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بيان عاجل من شركة ارامكو بعد اعلان الحوثي استهدافها بـ 10 طائرات

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت أرامكو سيطرة فرق الاستجابه لديها "على حريق محدود، وقع صباح يوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات".

وأكدت الشركة في بيان صحافي "أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث" موضحاً أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.

 

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وكان المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي اعلن اليوم استهداف حقل ومصفاة الشيبة شرق السعودية بعشر طائرات مسيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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