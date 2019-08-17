شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بيان عاجل من شركة ارامكو بعد اعلان الحوثي استهدافها بـ 10 طائرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها "على حريق محدود، وقع صباح يوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات".

وأكدت الشركة في بيان صحافي "أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث" موضحاً أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.

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وكان المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي اعلن اليوم استهداف حقل ومصفاة الشيبة شرق السعودية بعشر طائرات مسيرة.