البحسني يصدر توجيهات هامة إلى منتسبي المنطقة العسكرية الثانية .. شاهد السبت 17 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - متابعة خاصة وجه محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء، فرج سالمين البحسني، رسالة هامة إلى منتسبي المنطقة الثانية عبر تسجيل فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر .

Advertisements وقال البحسني في تسجيل الفيديو مخاطباً منتسبي المنطقة الثانية، "نريدكم قدوة للمواطنين في النقاط العسكرية وسنقوم بحملة لمراقبة أداؤكم" .. موجهاً بمنع تناول عشبة القات وكذا تدخشين السيجارة أثناء التواجد في النقاط الأمنية . وأضاف "يجب عليكم أن تظهروا بمظهر يليق بكم كقوة عسكرية منظمة" .. لافتاً إلى أنه تم إصدار تعليمات بمنع تناول القات في النقاط الأمنية . وأكد أنه أي مخالف لهذه التوجيهات سيتم إتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقه .

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